الكتائب تعلن قتل ضباط بالموساد في هجوم اربيل

2022/03/13 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد أعلنت كتائب حزب الله، اليوم الاحد، مقتل عدد من ضباط الموساد الإسرائيلي خلال هجوم أربيل.

وقالت الكتائب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "عملية قصف القوّاتِ الإيرانيّة لقاعدةٍ متقدِّمةٍ للكيان الصهيونيّ في أربيلَ والتي قُتل فيها عددٌ من ضُبّاط الموساد الإسرائيليّ فضلا عن الجرحى؛ لهي عمليةٌ تُنبِئُ بمرحلة صراعٍ من نوع آخر على أرض العراق".

وأضافت ان "العمليّة جاءت ردّاً على قصفٍ صُهيُونيّ في الداخل الإيرانيّ من الأراضي العراقيّة بطائراتٍ مُسَيّرةٍ قبلَ أسابيعَ"، مؤكدة على "وجوب إخراج القواعد العسكريّة، ومقرّات المخابرات الأجنبيّة من العراق، لِإبعَاده عن المزيد من أعباء الصراع الدوليّ والإقليميّ على أرضه".

وانتقدت كتائب حزب الله الجهات التي ادانت القصف بالقول: "أينَ كانت هذه الأصوات حينما قصفَ الاحتلالُ الأمريكيّ، والكيان الصهيونيّ، القوّات العراقيّةِ، ومخازن الأسلحة".

وتابعت: "لم نسمعها تلك الأصوات تندّد كما الآن، فهل أصبحنا معسكرين؛ أحدنا يدافع عن الإسلام، والمقدَّسات والبلاد، والآخر يدافع عن الأمريكان، والصهاينة، وحُكّام الخليج السفاحين (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)".

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