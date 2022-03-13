2022/03/13 | 23:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0V2HMxK2-V0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدوبرداني: لو كان هناك اسرائيلي واحد في اربيل لن تتجرأ ايران على مجرد التفكير باطلاق الصواريخ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدوبرداني: لو كان هناك اسرائيلي واحد في اربيل لن تتجرأ ايران على مجرد التفكير باطلاق الصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).