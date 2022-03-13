2022/03/13 | 23:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: seVuOv8Cs_I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناف الموسوي: ردود الفعل في العراق لم تكن بمستوى فداحة الاعتداء السافر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناف الموسوي: ردود الفعل في العراق لم تكن بمستوى فداحة الاعتداء السافر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).