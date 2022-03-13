الإثنين.. أجواء ممطرة في الجنوب وطقس شديد البرودة الخميس المقبل بشمال العراق ووسطه

2022/03/13 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأحد، أجواء ممطرة في الجنوب وطقساً شديد البرودة الخميس المقبل في شمال العراق ووسطه.

وقال عطية، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "من المتوقع الدخول باجواء غائمة بشكل جزئي في مدن جنوب البلاد والفرات الاوسط ومدن الشمال".

ورجح، "هطول زخات خفيفة او قطرات خلال صباح الاثنين في مناطق من البصرة وميسان وذي قار والسماوة والديوانية وبابل وربما واسط والنجف، وخفيفة في شمال اربيل ودهوك".

وتابع: "اما الثلاثاء والاربعاء، فتكون الأجواء صافية ومشمسة مع نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية في معظم المدن مثيرة لغبار خفيف مع انخفاض واضح بدرجات الحرارة في موجه باردة شتوية ذروتها الاربعاء والخميس".

وتابع: "لتكون الاجواء باردة الى شديدة البرودة في مدن الشمال والغربية ومعتدلة الى باردة في مدن الوسط والجنوب".

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