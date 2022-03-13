50% من مياهه من المبازل.. البيئة تكشف تلوث احد الأنهر الرئيسية بمحافظة عراقية

2022/03/13 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشفت دائرة بيئة ديالى، اليوم الاحد، تسجيل تلوث كبير بمياه نهر ديالى خلال نتائج الفحص الشامل، مبينة ان 50% من مياهه قادمة من المبازل.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "نهر ديالى يعد من اهم مصادر المياه في المحافظة وهو المغذي الاساسي لبحيرة حمرين التي تشكل الخزين الاستراتيجي للمياه في المحافظة بشكل عام".

واضاف الشمري، ان "مياه نهر ديالى المار في بعقوبة وبقية المناطق ملوثة خلال نتائج الفحص الشامل بسبب انحسار الاطلاقات المائية القادمة من بحيرة حمرين"، مشيرا الى ان "50% من مياهه هي بالأساس قادمة من المبازل الزراعية التي تصب به ما دفع الى زيارة الاملاح".

وأفاد الشمري انه "كلما انخفضت الاطلاقات من بحيرة حمرين قادت الى انحساره وتنامي التلوث به"، مبينا ان "مياه نهر ديالى يشكل مغذي اساسي لحوض بساتين النهر التي تمتد لعشرات الكليومترات وتصل مساحة البساتين الى اكثر من 50 الاف دونم".

ولفت الى ان "تلوث المياه يثير القلق ويؤدي الى هلاك لأشجار البساتين"، منوها الى ان "مشكلة الجفاف متفاقمة وسيكون صيف 2022 قاس جدا اذا لم تسعفنا الامطار خلال الربيع".

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