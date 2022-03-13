كييف تؤكد إجراء مفاوضات مع موسكو الاثنين عبر الفيديو

2022/03/13 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت كييف اليوم إجراء مفاوضات مع موسكو الإثنين عبر تقنية الفيديو.وكان المتحدث باسم الكرملين قد قال اليوم الأحد: إن المحادثات بين روسيا و أوكرانيا "ليست جارية الآن لكنها ستستأنف غدا الاثنين".

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