2022/03/13 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن وزارة الصحة بأن القوات الروسية دمرت 7 مستشفيات منذ بداية الحرب على أوكرانيا، فيما لا تزال جميع مرافق الرعاية الصحية في البلاد تعمل على الرغم من الخسائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة الأوكرانية: القوات الروسية دمرت 7 مستشفيات منذ بداية الحرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة الأوكرانية: القوات الروسية دمرت 7 مستشفيات منذ بداية الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).