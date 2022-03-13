النجباء تعلق على قصف أربيل: حصل على أوكار الصهاينة

2022/03/13 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت حركة النجباء، الأحد، بياناً بشأن القصف الذي تعرضت له أربيل، مؤكدة أن القصف حصل على "أوكار الصهاينة".

ورحبت النجباء في البيان بـ"الدعوة لتشكيل لجنة للتحقيق في تواجد الموساد في كردستان".

وتعرضت اربيل فجر اليوم الاحد الى قصف صاروخي، وبعد ساعات تبنى الحرس الثوري في ايران القصف، عازياً ذلك الى استهدف "مركز اسرائيلي".

وأدناه نص بيان النجباء:

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