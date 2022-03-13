الروح بين الفكر الديني والعلماني - باسم عبدالله

2022/03/13 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسم_عبدالله الروحبين الفكر الديني والعلمانيينطلق الدين من خلال مفهومه الغيبي السابق لظهور الاديان الابراهيمية لتعريف الروح كعقيدة تندرج في المنظومة الغيبية، وفي تراث اللاهوت الغيبي وما استغرقه هذا الفكر عبر آلاف السنين وما قدمه من تأثير في انكفاء العقل وزجه في غياهب المعتقد، حتى بات عقيدة راسخة تمثل حضارة الشعوب وتكون في الوقت ذاته ضمن تراث المعتقد اذ صارت عقيدة الايمان بالروح اساس انطلاق المع ......





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