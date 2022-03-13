التوظيف السياسي للبيروقراطية في الاردن - عبدالله نقرش

2022/03/13 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_نقرش تمهيد:تعني البيروقراطية النظام الاداري الذي ينتظم بشكل دائم ويقوم على أسس وهياكل محددة , من اجل صناعة قرار أو تنفيذه من قبل اداريين مؤهلين ومحترفين وليس من قبل ممثلين منتخبين.وعلى الرغم مما ينسب عادة من نقد للبيروقراطية , الا أنها توجد في كل الأنظمة السياسية وفي كل المنظمات العامة والخاصة , الوطنية والدولية.



ويفترض أن تقوم على الكفاءة وتتمتع بمزايا المعرفة والسلطة والخبرة.



ونظرا ......





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