لا يمكننا تغيير الماضي.. لكن بإمكاننا صنع المستقبل! - حميد الكفائي

2022/03/13 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_الكفائي كثيرون مهمومون بما يمكن أن يكتبه التأريخ عنهم، بل يحسبون له ألف حساب في كل خطوة يخطونها، ويشغلهم كثيرا ما يمكن أن يكتبه المؤرخون عن سلوكهم وأفعالهم.وطالما سمعنا عبارات مثل (التأريخ لن يرحم أحدا)! و(إنها مسؤولية تأريخية) و(التأريخ سيكتب بحروف من نور عن كذا وكذا) وأن (فلانا سيلعنه التأريخ) وأن (التأريخ يعيد نفسه) وأن (التأريخ سيلاحقهم على سيئات أفعالهم) و(سجل يا تأريخ أن فلانا فعل كذا)!< ......





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