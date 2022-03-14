الزيارة الشعبانية تغير حسابات اتحاد الكرة

2022/03/14 | 00:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن إجراء تغيير مواعيد مباريات الجولة المقبلة من دوري الدرجة الاولى بسبب الزيارة الشعبانية.وذكر الاتحاد في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت إرجاءَ مباريات الجولةِ الـ(21) من دوري الدرجةِ الأولى (المجموعة الثانية فقط) المُقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل”.وتابع ان […]

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