2022/03/14 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي.

وقال مصدر سياسي، لـ(بغداد اليوم)، إن "قادة الاطار التنسيقي عقدوا اليوم، اجتماعا في منزل همام حمودي".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع جاء لمناقشة نتائج حوارات وفد الاطار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكذلك بحث القصف الايراني على أربيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل حمودي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل حمودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).