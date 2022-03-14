طولها 30 متراً وتحملها 26 عجلة! أطول سيارة بالعالم فيها ملعب غولف ومهبط للطائرات!

2022/03/14 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

دخلت أطول سيارة في العالم موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما أصبحت جاهزة للعمل، بعد أن خضعت لعمليات ترميم استمرت لسنوات، وفق ما ذكره موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.نشرت الموسوعة على موقعها الإلكتروني قصة سيارة "الحلم الأمريكي" التي دخلت حيز العمل بطول 30.54 متر، مُحطِّمة بذلك لقبها القياسي السابق لعام 1986.مزايا خارقة في "الحلم الأمريكي"قالت غينيس: "عندما صُمّمت السيارة أول مرة في بوربانك بكاليفورنيا عام 1986 من قِبل مصمم السيارات الشهير جاي أوربيرغ، كان طولها 18.28 متراً (60 قدماً)، ويحملها 26 إطاراً، وكانت بزوج من محركات في 8 (V8) بالأمام والخلف".كما أوضحت أنه في وقت لاحق زاد أوربيرغ طول السيارة إلى 30.5 متر (100 قدم)، كما أصبحت قيادتها ممكنة من كلا الطرفين.أضافت الموسوعة: "تتضمن الحلم الأمريكي مرافق رفاهية تناسب الملك، منها سرير مائي كبير ومسبح كامل مع لوح غطس، وجاكوزي وحوض استحمام، وملعب غولف صغير ومهبط للطائرات المروحية، وتتسع لأكثر من 75 شخصاً، ومجهزة أيضاً بالعديد من أجهزة التلفاز والثلاجات والهواتف".

من جهته، قال مايكل مانينغ الذي شارك في ترميم أطول سيارة في العالم: "تم تركيب مهبط طائرات الهليكوبتر هيكلياً على السيارة مع وجود أقواس فولاذية أسفلها، ويمكن أن تحمل ما يبلغ 5 آلاف رطل".فيما نشرت موسوعة غينيس على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب مقطع فيديو يُظهر الإمكانات التي تتمتع بها أطول سيارة في العالم، ولحظة تكريم صاحبها ومصممها بعد تسجيل الرقم القياسي الجديد في الموسوعة.قصة أطول سيارة في العالمبعد أن تم الاعتراف بها لأول مرة من قِبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 1986، بدأت سيارة "الحلم الأمريكي" فجأة في تحقيق شهرة واسعة. باعتبارها واحدة من أكثر السيارات الفريدة التي تم طرحها على الإطلاق، غالباً ما تم تأجير سيارة الليموزين الطويلة للظهور السينمائي وظهرت في العديد من الأفلام.بينما كانت السيارة تحظى بشعبية كبيرة خلال أوجها، فقد فقدت الاهتمام تدريجياً بمجرد وضعها للصيانة، كما واجهت عقبات مثل مكان ركن هذه السيارة الطويلة وانخفاض الطلب على السيارة الفريدة في الأفلام؛ مما تسبب في احتراق شهرتها بنهاية المطاف. بعد أن فقد العالم الاهتمام بـ"الحلم الأمريكي"، بقيت السيارة الأسطورية غير محبوبة لسنوات.



بمرور الوقت، بدأت في الصدأ حتى أصبحت أجزاء منها غير قابلة للإصلاح.





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