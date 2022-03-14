2022/03/14 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U_O56q6EUmQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المجلس الوزاري للامن الوطني يعلن رفضه انتهاك سيادةالعراق والخارجية تستدعي السفير الإيراني في الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المجلس الوزاري للامن الوطني يعلن رفضه انتهاك سيادةالعراق والخارجية تستدعي السفير الإيراني في الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).