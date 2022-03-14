باراك أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022/03/14 | 00:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الأحد، إصابته بفيروس كورونا.

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