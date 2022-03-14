شاهد بالفيديو.. من هنا اطلقت ايران صواريخها تجاه العراق

2022/03/14 | 00:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M_YCmsAFkjA

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