مسلسلات تستلهم قصص الصعود والسقوط لشخصيات بارزة في الاقتصاد

2022/03/14 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصبحت‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تعانيها‭ ‬شركات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الجديد‭ ‬ورؤساؤها،‭ ‬ومنها‭ “‬أوبر‭” ‬و‭”‬ويوورك‭” ‬و‭”‬ثيرانوس‭”‬،‭ ‬محوراً‭ ‬يستحوذ‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬المسلسلات‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬مدعومة‭ ‬بالمدوّنات‭ ‬الصوتية‭ (‬بودكاست‭) ‬التي‭ ‬مهدت‭ ‬الطريق‭ ‬لهذه‭ ‬الموجة‭.‬ فمسلسل‭ ‬The‭ ‬Dropout‭ ‬الذي‭ ‬وفرته‭ ‬منصة‭ ‬هولو‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الجاري‭ ‬يتناول‭ ‬بصيغة‭ ‬روائية‭ ‬قصة‭ ‬شركة‭ ” ‬ثيرانوس‭” ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي،‭ […]

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