اسم تكريمي لوحيد القرن لمناسبة ملكية

2022/03/14 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أُطلقَ‭ ‬على‭ ‬أنثى‭ ‬من‭ ‬حيوانات‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬الأبيض‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬اسم‭ “‬كويني‭” ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬البلاتيني‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يُحتفل‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بالذكرى‭ ‬السبعين‭ ‬لجلوسها‭.‬ وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬حديقة‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬فيها‭ ‬وحيدة‭ ‬القرن‭ ‬في‭ ‬كوتسوولد‭ ‬بجنوب‭ ‬إنكلترا‭ ‬أن‭ “‬أسماء‭ ‬شخصيات‭ ‬مميزة‭ ‬تُطلق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حيوانات‭ […]

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