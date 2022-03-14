منع عرض فيلم بسبب خريطة

2022/03/14 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هانوي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حظرت‭ ‬فيتنام‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬الأميركي‭ “‬أنشارتد‭” ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬السينما‭ ‬فيها‭ ‬بسبب‭ ‬تضمّنه‭ ‬مشاهد‭ ‬وردت‭ ‬فيها‭ ‬خريطة‭ ‬لبحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬وفق‭ ‬الترسيم‭ ‬الذي‭ ‬تطالب‭ ‬به‭ ‬بكين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬السبت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭. ‬وتعتمد‭ ‬الخريطة‭ ‬الترسيم‭ ‬الجغرافي‭ ‬الذي‭ ‬تعتمده‭ ‬الصين‭ ‬ويعبّر‭ ‬عن‭ ‬مطالبها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها،‭ ‬وتُطلق‭ ‬عليه‭ […]

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