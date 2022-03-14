الاطار التنسيقي يكشف نتائج اجتماعه في منزل حمودي

2022/03/14 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان صحفي=============بحث قادة الاطار في اجتماعهم اليوم استمرار الحوارات السياسية من اجل اتمام التفاهمات اللازمة لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية وحفظ حقوق المكون الاجتماعي الاكبر وباقي المكونات الكريمة وبحث المجتمعون تعرض مدينة اربيل الى قصف صاروخي استهدف احد الاماكن التي تضاربت الروايات حول حقيقتها وخلص المجتمعون الى ضرورة تقديم الايضاحات على وجه السرعة من قبل المسؤلين المعنيين وتشكيل لجان تحقيقية برلمانية وحكومية لبيان الحقيقة ولمنع استخدام الارض العراقية للاعتداء على دول الجوار وعدم السماح لاي طرف بخرق السيادة العراقية من خلال رفع الذرائع وغلق جميع منافذ التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي

كما استنكر المجتمعون جريمة إعدام أكثر من أربعين مواطنا من شيعة القطيف في السعودية

مؤكدين ادانتهم هذه الجريمة المخالفة لمبادئ الديانات السماوية كافة والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،

إننا في الوقت الذي ندعو فيه المنظمات الحقوقية الدولية إلى أخذ دورها الحقيقي وإلتزام جانب الحياد وعدم الإنجرار خلف سياسات المصالح الضيقة وتوجيهات الأنظمة الحاكمة ، نؤكد ضرورة محاسبة المسؤلين عن هذه الجريمة وضمان عدم تكرار حدوثها

قوى الإطار التنسيقي13 آذار 2022 م

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