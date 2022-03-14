ناقش تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات.. تفاصيل اتصال بلينكن بالكاظمي - عاجل

2022/03/14 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ••••••••••

تلقّى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

وجرى اثناء الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث، حيث أكد الوزير بلنكين تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته.

وعبرّ السيد رئيس مجلس الوزراء عن شكره للمواقف الساندة للعراق ، وأكد أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه.

وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، وإن العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً.وشهد الاتصال أيضاً مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء بشأن أفضل السبل لحل النزاعات، وتثبيت الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 13- آذار- 2022

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