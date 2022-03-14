لماذا لم تسفر حوارات الإطار والتيار لنتائج حتى الآن؟.. هذا الأمر يحقق حل الأزمة السياسية

2022/03/14 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، استمرار الحوارات مع التيار الصدري من أجل حسم ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة من دون التوصل الى نتائج حاسمة.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحوارات مازالت مستمرة وقائمة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري من أجل حسم ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وأضاف ان "الحوارات لغاية الان لم تصل الى نتائج حاسمة ونهائية بين الطرفين"، مبينا ان "حل الأزمة السياسية في العراق، تتطلب مزيد من الوقت، لكن هناك أجواء إيجابية تسود الحوارات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وهذا عامل مهم لحل الازمة في القريب العاجل، خصوصاً ان الحوارات والتفاوض قائمة وبكثافة".

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