الاطار التنسيقي يبحث تشكيل الحكومة وقصف اربيل

2022/03/14 | 01:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز /بحث قادة الاطار في اجتماعهم اليوم استمرار الحوارات السياسية من اجل اتمام التفاهمات اللازمة لتشكيل حكومة الخدمة الوطنية وحفظ حقوق المكون الاجتماعي الاكبر وباقي المكونات الكريمة .وبحسب بيان رسمي لقوى الاطار فان المجتمعين بحثوا تعرض مدينة اربيل الى قصف صاروخي استهدف احد الاماكن التي تضاربت الروايات حول حقيقتها .واضاف البيان ان […]

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