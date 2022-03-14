العراق‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬توضيحات‭ ‬صريحة‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬أربيل

2022/03/14 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر‭ ‬الأعلى‭ ‬صوتاً‭ ‬في‭ ‬إدانة‭ ‬قصف‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬وأصوات‭ ‬مليشياوية‭ ‬تتنكر‭ ‬لحق‭ ‬السيادة أربيل‭ – ‬فريد‭ ‬حسن‭ -‬بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ شنّ‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الأحد‭ ‬هجوماً‭ ‬بصواريخ‭ ‬‮«‬بالستية‮»‬‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬مركزاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬اسرائيلياً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نفت‭ ‬سلطات‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مواقع‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ […]

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