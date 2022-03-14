2022/03/14 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصدر الأعلى صوتاً في إدانة قصف الحرس الثوري وأصوات مليشياوية تتنكر لحق السيادة أربيل – فريد حسن -بغداد -عبد الحسين غزال شنّ الحرس الثوري الإيراني الأحد هجوماً بصواريخ «بالستية» على أهداف في أربيل في كردستان العراق، قال إنه استهدف «مركزاً استراتيجياً اسرائيلياً، في حين نفت سلطات الإقليم الكردي وجود أي مواقع اسرائيلية على أراضيها […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلب من إيران توضيحات صريحة عن هجوم أربيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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