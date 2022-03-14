ولِمَ لا تقصفنا إيران؟

2022/03/14 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يبدو‭ ‬انّ‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬العراق‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬ساحة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لصراعات‭ ‬الاخرين،‭ ‬إنّما‭ ‬هو‭ ‬كلام‭ ‬داخلي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يُسمع‭ ‬أحداً‭ ‬خارج‭ ‬الجدران‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬قيل‭ ‬داخلها‭.‬‭ ‬أربع‭ ‬قوى‭ ‬في‭ ‬الأقل،‭ ‬حاليا،‭ ‬وقد‭ ‬تزداد‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬لن‭ ‬تغمض‭ ‬عيونها‭ ‬عما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬هي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‭ ‬وتركيا‭ […]

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