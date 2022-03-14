امتداح روسي وأوكراني للتقدم في المحادثات وبريطانيا تفتح المنازل أمام الهاربين من الحرب

2022/03/14 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬روسيا‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬المفاوضين‭ ‬يحرزون‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬بأمر‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬ وصرح‭ ‬ليونيد‭ ‬سلوتسكي‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬الروسي‭ ‬لشبكة‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬آر‭ ‬تي‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إحراز‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬بيلاروس‭ ‬المجاورة‭.‬‮ ‬ […]

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