واشنطن تدين بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل

2022/03/14 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة بشدة الضربات الصاروخية على مدينة أربيل العراقية الليلة الماضية والتي انطلقت من إيران.

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