اكتشاف ما ضاع مِنى - شريف حتاتة

2022/03/14 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة اكتشاف ما ضاع ِمنى ---------------------------------- طائرة الخطوط الجوية البريطانية التى تحملنى من نيروبى إلى جوهانسبرج ، ليس فيها رجل واحد أسود ، وطوابير الناس الذين يقفون فى مطار جان سمتس بعد أن عادوا من الخارج ، أو فى انتظارالإقلاع ، ليس من بينهم رجل واحد أسود .



السيارات التى تسرع على الطريق ، وفوق الكبارى العلوية الحديثة ، لا يقودها سوى رجال ونساء بشرتهم بيضاء ، رغم أنى أ ......





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