ناقش تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات.. تفاصيل اتصال بلينكن بالكاظمي

2022/03/14 | 01:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء أمس الأحد، خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث"، مبيناً أن "الوزير بلنكين أكد تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته".

وأضاف أن "الكاظمي عبرّ عن شكره للمواقف الساندة للعراق"، مؤكداً أن "الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه".

وشدد الكاظمي بحسب البيان على "عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، وإن العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً".وناقش الاتصال وفقاً للبيان "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء بشأن أفضل السبل لحل النزاعات، وتثبيت الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم".

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