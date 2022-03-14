زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

2022/03/14 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6,7 درجات ضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.وكان قد أبلغ ل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.8 درجة وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا مساء الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي).وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

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