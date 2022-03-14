العراق يستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على هجوم أربيل

2022/03/14 | 02:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، استدعاء السفير الإيراني ببغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية استهداف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، بعدة صواريخ، السبت.

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