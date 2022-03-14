فيديو.. زيلينسكي يطالب بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

2022/03/14 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إلى شركات عالمية لاتخاذ قرار بشأن دعم أوكرانيا في الحرب ضد العدوان الروسي.

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