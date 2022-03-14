ثلاثة فصائل عراقية ترحب بضرب أربيل: قصف مبارك من الشرق المقدس

2022/03/14 | 02:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

رحّبت ثلاثة فصائل مسلحة منضوية في هيئة الحشد الشعبي، إحدى تشكيلات القوات العسكرية في العراق، بالقصف الذي طال محافظة أربيل فجر الأحد 13 آذار/مارس 2022.

قال فصيل كتائب حزب الله إن قصف أربيل ينبئ بمرحلة صراع من نوع آخر على أرض العراق

وقال فصيل كتائب حزب الله في بيان إن "عملية قصف القوّاتِ الإيرانيّة لقاعدةٍ متقدِّمةٍ للكيان الصهيونيّ في أربيلَ والتي قُتل فيها عددٌ من ضُبّاط الموساد الإسرائيليّ فضلًا عن الجرحى؛ لهي عمليةٌ تُنبِئُ بمرحلة صراعٍ من نوع آخر على أرض العراق".

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وأضاف الفصيل المسلح: "جاءت هذه العمليّة ردًّا على قصفٍ صُهيُونيّ في الداخل الإيرانيّ من الأراضي العراقيّة بطائراتٍ مُسَيّرةٍ قبلَ أسابيعَ".

وجددت الكتائب "التأكيدَ على وجوب إخراج القواعد العسكريّة، ومقرّات المخابرات الأجنبيّة من بلادنا، لِإبعَادها عن المزيد من أعباء الصراع الدوليّ والإقليميّ على أرضه".

وردّت الكتائب على المعترضين بالقول: "للَّذينَ تَعَالَت أصواتهم، وتباكت على السيادة، وأدانت قصف القواعد الصهيونيّة: أينَ كانت هذه الأصوات حينما قصفَ الاحتلالُ الأمريكيّ، والكيان الصهيونيّ، القوّات العراقيّةِ، ومخازن الأسلحة؟! فلم نسمعها تندّد كما الآن، فهل أصبحنا معسكرين؛ أحدنا يدافع عن الإسلام، والمقدَّسات والبلاد، والآخر يدافع عن الأمريكان، والصهاينة، وحُكّام الخليج السفاحين (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)".

من جانبها، وصفت حركة النجباء المنضوية في الحشد الشعبي الاستهداف الصاروخي على أربيل بـ"القصف المبارك من الشرق المقدس على مقار الموساد".

وقالت في بيان إن "القصف حصل على أوكار الصهاينة القابعين في حضان عائلة معروفة تاريخيًا وحاليًا بعمالتها للصهانية المحتلين ولنظام البعث".

قال فصيل النجباء إن مرشح رئاسة الجمهورية ريبر أحمد هو رجل الموساد الأول في العراق

ولفتت إلى أن "إيواء العائلة البارزانية لمجاميع من الموساد الصهيوني المعادي للعراق وإيران وشعوب المنطقة يعطي الحق لأي طرف باستهدافهم وإنهاء وجودهم غير المشروع والحديث ينبغي أن يكون عن وجودهم ومن يقف خلفهم لا عمن استهدفهم".

وتابعت: "بوركت أياديكم الحيدرية فكما وقفتم مع العراق في دفع خطر داعش اليوم تقفون معه لدفع خطر الصهاينة المحتلين".

وأضافت: تأكد لنا وجود قتلى للموساد في هذه المقار البائسة وستبقى هذه المواقع ومعها مواقع الاحتلال الأمريكي والتركي أهدافًا مشروعة للمقاومة".

وتطرق بيان النجباء أيضًا لمباحثات تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.

وأعرب الفصيل المسلحة عن استغرابه من "القوى السياسية التي ترغب وتتقاتل على المدعو ريبر مدير مكتب مسررو بارزاني ومدير مخابراته المطبعة وواجهة الموساد في العراق، وريبر هذا يعتبر رجل الموساد الأول في العراق وصاحب غرف الابتزاز في فنادق أربيل للكثير من السياسيين كما هو معروف".

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "عصائب أهل الحق" محمود الربيعي قد هاجم المعترضين على الهجوم الإيراني في أربيل.

وقال الربيعي في تغريدة، "الذي لا يعجبه ضرب مراكز الصهاينة في أي مكان في العالم فعليه أن يضرب رأسه بأقرب جدار"، فيما توعد بالقول "لن نبقيكم".

وقال قادة الإطار التنسيقي في بيان متزامن إنهم بحثوا "تعرض مدينة أربيل الى قصف صاروخي استهدف أحد الأماكن التي تضاربت الروايات حول حقيقتها وخلص المجتمعون إلى ضرورة تقديم الإيضاحات على وجه السرعة من قبل المسؤلين المعنيين وتشكيل لجان تحقيقية برلمانية وحكومية لبيان الحقيقة ولمنع استخدام الأرض العراقية للاعتداء على دول الجوار وعدم السماح لأي طرف بخرق السيادة العراقية من خلال رفع الذرائع وغلق جميع منافذ التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي العراقي".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية استهداف أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، إنّها "استدعت عصر اليوم سفير الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة لدى جُمهوريَّة العراق، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقيَّة على القصفِ الصاروخيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت له محافظةُ أربيل في إقليم كردستان العراق في 2022/3/13، وما تسبّب به من خسائر مادّية، وأضرار بمنشآت مدنيّة ومساكن للمواطنين، علاوة على بثّ الخوف بين سُكّان تلك المناطق".

وأضاف البيان، أنّ وزارة الخارجية "تجدد إدانتها للانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي جُمهوريَّة العراق"، مؤكدًا أنَّ "مواقفَ كهذه لن تكون سوى عامِل خرقٍ لمبادئ حُسن الجوار وستلقيّ بظلالها على مشهد المنطقةِ لتزيده تعقيدًا".

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