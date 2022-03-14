تسليح أوكرانيا ضد روسيا.. 3 أهداف

2022/03/14 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنقل الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى المساعدات العسكرية، بضمنها أسلحة فتاكة، بصورة معلنة إلى أوكرانيا لمساعدة كييف بالتصدي لغزو روسي دام يستمر منذ أكثر من أسبوعين، بدون إشارات على قرب الوصول لحل.

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