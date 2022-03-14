انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار لليوم الثاني على التوالي

2022/03/14 | 03:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية انخفاضًا جديدًا يوم الإثنين 14 آذار/مارس 2022، إلى أكثر من 155 مليون دولار

بلغت الحوالات الخارجية أكثر من 119 مليون دولار وبنسبة 77% من مجموع المبيعات

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، انخفاضًا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 155 مليونًا و310 آلاف و880 دولارًا، بانخفاض قرابة 15% أو ما يعادل 27 مليون تقريبًا عن مبيعات يوم الأحد الماضي.

وسجلت الحوالات الخارجية انخفاضًا ملحوظًا بقرابة 43 مليون دولار إلى أكثر من 119 مليونًا، على شكل طلبات لتعزيز الأرصدة في الخارج، وبلغت نسبتها نحو 77% من مجموع المبيعات.

مقابل ذلك، سجل البنك المركزي ارتفاعًا في مبيعاته من العملة بشكل نقدي بقرابة النصف، الى نحو 36 مليون دولار، وبأكثر من 23% من مجمل المبيعات.

وقام 21 مصرفًا بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، مقابل 16 مصرفًا لتلبية الطلبات النقدية، بمشاركة 118 شركة توسط و17 شركة صرافة.

وغطى البنك المبيعات بالأسعار التالية:

سعر بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج (1460) دينارًا لكل دولار.

سعر البيع النقدي (1460) دينارًا لكل دولار.

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