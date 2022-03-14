الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية

2022/03/14 | 03:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش و14 شخصية أخرى، في إطار العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.وحسب صحيفة فاينانشيال تايمز فإن النسخة الأولية من قائمة العقوبات تضم أربع شخصيات من "المليارديرات"، وسبعة رجال أعمال مرتبطين بالسلطة في روسيا، وأربعة أشخاص مرتبطين بـ"حملة التضليل الروسية"، حسب زعم الصحيفة وأصحاب العقوبات.وأضافت الصحيفة أنه سيتم الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة غدا الاثنين.وأشارت الصحيفة إلى أنه يجري النظر في فرض مزيد من العقوبات على الشركات الروسية المملوكة للدولة، ومنها شركات تعمل في صناعة الطائرات والسفن، وقيود إضافية على القطاع المصرفي الروسي، وحظر استيراد منتجات الحديد والصلب الروسية، والمشاريع الاستثمارية الجديدة في البلاد وصادرات السلع الكمالية.

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