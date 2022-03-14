الأمن الغذائي وغلاء الأسعار

2022/03/14 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل العراق مهدد بنقص المواد الغذائية؟

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