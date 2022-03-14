شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ الأمن الغذائي وغلاء الأسعار



شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ الأمن الغذائي وغلاء الأسعار
2022/03/14 | 03:40 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: EZfmzd05Cyc

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