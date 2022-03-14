السورية عهد الديب في مهرجان بابل

2022/03/14 | 03:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: محمد عجيل

تطل الفنانة السورية عهد الديب مرة ثانية وجهاً لوجه مع جمهورها في العراق من خلال الدعوة التي وجهت لها للمشاركة في مهرجان بابل للثقافات.

وقالت الديب لـ "الصباح" في اتصال هاتفي: سعيدة أن أتواجد مع جمهوري في العراق للمرة الثانية من خلال مهرجان بابل للثقافات الذي يعد أحد المهرجانات الجميلة، لما يحمله من عبق الماضي حيث حضارة بابل الكبيرة بإنجازاتها الإنسانية.



وتعتقد الديب أن الفنان يجد نفسه أمام الجمهور المثقف الذي يقدر القيمة الفنية وهي صفة طالما نبحث عنها من أجل الرقي والتطور.

وكشفت الديب عن مشروع فني عراقي سوري مشترك تعد له إحدى شركات الإنتاج يتحدث عن الفترة المظلمة التي مر بها البلدان الشقيقان العراق وسورية بزمن الإرهاب.



وقال عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان بابل للثقافات والفنون الكاتب المسرحي غالب العميدي إن "الدعوة وجهت للعديد من الفنانين العرب والأجانب، ومن ضمنهم المطربة السورية فايا يونان والشاعرة عبير الديب والمفكر المغربي عبد القادر الشاوي والمطربة الإيرانية مينا ادريس والممثل يزن السيد، فضلاً عن محمود حميدة ومحمد ربيع.

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