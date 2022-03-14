زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية 

2022/03/14 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الاثنين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

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