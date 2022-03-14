مأرب علامة فاصلة في حرب اليمن.. والسعودية تضغظ لحسم الموقف

2022/03/14 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعرف اليمن الاستقرار منذ سنوات، حيث شهدت البلاد مجاعة كبيرة وحروبا ومعارك مستمرة منذ هجمات تنظيم القاعدة في التسعينات وحتى الحرب الأهلية التي تستعر بين الحكومة الشرعية، بقيادة عبد ربه محمود هادي، وجماعة الحوثيين.

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