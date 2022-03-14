بايدن وماكرون يؤكدان التزامهما بـ

2022/03/14 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، الجهود الدبلوماسية الأخيرة المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

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