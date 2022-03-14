2022/03/14 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا..مخاوف من كارثة نووية جديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا.. مخاوف من كارثة نووية جديدة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا.. مخاوف من كارثة نووية جديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).