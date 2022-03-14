2022/03/14 | 06:25 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوكرانيا..
مخاوف من كارثة نووية جديدة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا.. مخاوف من كارثة نووية جديدة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مخاوف من كارثة نووية جديدة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا.. مخاوف من كارثة نووية جديدة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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