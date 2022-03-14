كيف حول الغزو الروسي أوروبا إلى قوة موحدة؟

2022/03/14 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رد أوروبا الحازم على غزو روسيا لأوكرانيا واقعا جديدا، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، قال فيه إن "كان من الصعب تخيل الاتحاد الأوروبي - قبل شهر - كقوة عظمى قادرة على تغيير النظام العالمي، وتعزيز القيم الديمقراطية الليبرالية في مختلف أنحاء العالم.

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