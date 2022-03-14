مسؤول أمريكي يكشف لـCNN ما طلبته روسيا من الصين بشأن أوكرانيا

2022/03/14 | 07:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أمريكي كبير، لشبكة CNN، إن روسيا طلبت من الصين مساعدة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك طائرات بدون طيار.

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