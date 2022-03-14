تشافي : قدمنا أمام أوساسونا اداء مذهل

2022/03/14 | 07:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعيرى مدرب برشلونة ، تشافي هيرنانديز، أن فريقه قدّم أمام أوساسونا، واحدة من أفضل المباريات تحت قيادته، التي انتهت بفوز البارسا (4-0) ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا.وقال تشافي في تصريحات بعد المباراة : " لقد قدمنا واحدة من أفضل المباريات منذ أن توليت المسؤولية، واستمتع بها الجميع، وذلك يمنحنا الثقة ويرفع روحنا المعنوية، وبعد تعادل إشبيلية كان الفوز مهماً جداً ".وأضاف تشافي: " قلت سابقا إن أهداف فيران توريس ستأتي، وكان الأمر مسألة وقت فقط ، وعثمان ديمبلي قادر على إحداث الفارق مع الفريق، واليوم كان جيداً بشكل خاص ".وتابع تشافي : " سأسعى للدفع بأفضل 11 لاعبا ضد جالطة سراي الخميس المقبل، وعلينا الذهاب لتركيا للفوز ".وعن جافي، كشف : " إنه رائع، ومندهش من طريقة عمله، لكنه لا يزال بحاجة إلى رفع رأسه أكثر في الملعب ورؤية زملائه، لكنه لا يزال صغيرًا جدًا فهو بعمر الـ17 عاماً ".واستكمل تشافي ان " أوباميانج هدية سقطت علينا من السماء ".المصدر/ كورة

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