"نحن أغنى منكم".. مشجعو نيوكاسل يستفزون تشيلسي

2022/03/14 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما ذهب مشجعو نادي تشيلسي إلى ملعب ستامفورد بريدج لخوض مواجهة نيوكاسل في "البريمير ليغ"، كان الأجواء غير معتادة للجماهير النادي اللندني.

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