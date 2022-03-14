فرضتها موسكو.. عمدة مدينة أوكرانية

2022/03/14 | 07:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العمدة المفروضة من روسيا على مدينة ميليتوبول الأوكرانية، أن القنوات الروسية ستبدأ بالبث في المنطقة، بسبب انتشار الكثير من "ألمعلومات المغلوطة"، حسب ادعائها

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