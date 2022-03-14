2022/03/14 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لتدمير قوات روسية مركز قيادة ميدانيا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.وأرفقت وزارة الدفاع الروسية الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر”، بتعليق جاء فيه: “ضربة دقيقة بقذيفة من نوع (كراسنوبول) نفذها رجال مدفعية القوات المسلحة الروسية، أسفرت عن تدمير موقع قيادة أوكراني”، من دون أن تشر […]

ظهرت المقالة بالفيديو..



ضربة روسية مدمرة لمركز قيادة أوكراني أولاً على ايرث نيوز.

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